Курс валют на 22 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 22 мая, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и подорожал на 2 копейки в продаже.

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В обменниках доллар не изменился в покупке и продаже. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,60 грн. Евро покупают за 40,20 грн, а продают за 40,92 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,50, евро — 40,70−40,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,53−39,92 грн/евро.

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