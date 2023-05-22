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22 мая 2023, 11:39 Читати українською

В Украине стало больше должников. Топ причин, по которым украинцы попадают в реестр

С начала войны количество задолженностей в Едином реестре должников возросло на 615 тысяч или на 8%. Для сравнения, в 2021 годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%. Об этом говорится в данных Опендатабота.

С начала войны количество задолженностей в Едином реестре должников возросло на 615 тысяч или на 8%.
Фото: 5.ua

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Сколько должников в реестре

Так, в настоящее время численность долгов пересекла предел 8 млн, тогда как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн.

Категории должников

Почти четверть всех долгов — 24,6% — составляет взыскание средств в пользу государства. К февралю 2022 года количество таких задолженностей выросло всего на 2%.

Более пятой части всех долгов — 21,4% — появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности за время полномасштабной войны прирост количества таких долгов составил +23%.

Наибольшее сокращение количества задолженностей с начала великой войны произошло в категории «взыскания средств», в которую в частности входят и долги по кредитам. Их количество уменьшилось на 29% к февралю 2022 года. В общем количестве доля этих задолженностей составляет 18%.

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Наиболее прогрессирующей стала категория долгов по уплате штрафов за административные правонарушения. За период полномасштабного вторжения их количество выросло более чем на 27%. Сейчас 18% записей в ЕРД появляются именно по этой причине.

Более чем на 22% выросло количество долгов за коммуналку. По состоянию на май 2023 года их доля в общем количестве задолженностей равна 8%.

Наименее малочисленной, как и в предыдущие годы, остается категория долгов по алиментам — 2,5% от общего количества задолженностей. С начала полномасштабной войны количество долгов по алиментам выросло на 5%.

Напомним

В Единый реестр должников попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за неисполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и т. д.

В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и другие.

При этом такие наказания имеют еще и «имиджевые» последствия, ведь указанный реестр является публичным, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
0
mlp711141
mlp711141
22 мая 2023, 12:11
#
Мой кредит своё отработал. Я оплатил «Приматам» всё, что причитается по суду, однако решение суда «Приматам» не закон — не хотят отказываться от требований отменённых судом процентов — «Приматам» решение суда не закон, они как «государство в государстве». Считаю это дискриминацией меня как гражданина Украины, иными словами, «моя держава мене вбила»…
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+15
mantis05
mantis05
22 мая 2023, 13:46
#
Иди фенибута наверни и успокойся
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
22 мая 2023, 14:35
#
Что ты куришь?
+
+45
zevs1
zevs1
22 мая 2023, 12:41
#
Это интересная тема, ведь государство в лице чиновников прописывает таким образом законы чтобы загнать население в долги и зарабатывает на простых Украинцах чтобы держать их в нищете,при этом не даёт возможности для зароботка ,обкладывая новыми поборами в виде безумных штрафов которые даже не соответствуют средним доходам населения. Это сразу бросается в глаза потому что в Украине самый богатые являются политики и чиновники .
+
+30
mantis05
mantis05
22 мая 2023, 13:49
#
Сидит такой человек-государство, теребит бородку и думает: как же заставить украинцев, нарушать ПДР и админку чаще. Точно! Заставлю бухим ссать на клумбу возле детской площадки! Ты не уйдёшь от меня украинец! А вот тебе луч превышения скорости!Ну и да, чтобы они не вздумали заплатить пораньше, и платили за это пеню, заставлю их забыть о нарушениях на год! Муахахаха! Человек-государство опять наносит удар по порядочным украинцам!
+
0
kiraks
kiraks
22 мая 2023, 14:03
#
Я б ще й собачникам штраф за вигул без намордника і не прибирання за домашніми тваринами збільшив. Все позас.рали. Поліція дуже слабо реагує: доводиться самостійно таких «виховувати». А як рік назад драпака за кордон давали, то про домашніх улюбленців чомусь забували: скільки їх вешталось по вулицях. Скільки було відстріляно, скільки забуто по зачинених квартирах. Навіщо їх розводити, якщо немає приватного будинку з подвірям?
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0
mantis05
mantis05
22 мая 2023, 14:19
#
Ну, тут можно заимствовать западные закаоны: обязательные паспорта и чипирование животных. Выкинул на улицу- плати штраф.
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0
zevs1
zevs1
22 мая 2023, 14:49
#
Mantis05
Нужно всех чиновников чипировать и тебя не забыть.
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
22 мая 2023, 14:35
#
А ты что куришь?
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