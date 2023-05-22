В Украине стало больше должников. Топ причин, по которым украинцы попадают в реестр

С начала войны количество задолженностей в Едином реестре должников возросло на 615 тысяч или на 8%. Для сравнения, в 2021 годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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Сколько должников в реестре

Так, в настоящее время численность долгов пересекла предел 8 млн, тогда как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн.

Категории должников

Почти четверть всех долгов — 24,6% — составляет взыскание средств в пользу государства. К февралю 2022 года количество таких задолженностей выросло всего на 2%.

Более пятой части всех долгов — 21,4% — появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности за время полномасштабной войны прирост количества таких долгов составил +23%.

Наибольшее сокращение количества задолженностей с начала великой войны произошло в категории «взыскания средств», в которую в частности входят и долги по кредитам. Их количество уменьшилось на 29% к февралю 2022 года. В общем количестве доля этих задолженностей составляет 18%.

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Наиболее прогрессирующей стала категория долгов по уплате штрафов за административные правонарушения. За период полномасштабного вторжения их количество выросло более чем на 27%. Сейчас 18% записей в ЕРД появляются именно по этой причине.

Более чем на 22% выросло количество долгов за коммуналку. По состоянию на май 2023 года их доля в общем количестве задолженностей равна 8%.

Наименее малочисленной, как и в предыдущие годы, остается категория долгов по алиментам — 2,5% от общего количества задолженностей. С начала полномасштабной войны количество долгов по алиментам выросло на 5%.

Напомним

В Единый реестр должников попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за неисполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и т. д.

В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и другие.

При этом такие наказания имеют еще и «имиджевые» последствия, ведь указанный реестр является публичным, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

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