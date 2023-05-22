Brent подешевела до $74,97 за баррель

Котировки нефти снижаются в понедельник, трейдеры следят за переговорами о повышении лимита госдолга США. Об этом пишет MarketWatch.

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Котировки в ожидании

Американский президент Джо Байден и спикер Па латы представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти проведут очередную встречу 22 мая для обсуждения этого вопроса.

В пятницу ключевой союзник Маккарти, конгрессмен от Луизианы Гаррет Грейвс заявил, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга поставлены на паузу. Он отметил, что команда Байдена ведет себя «неразумно».

Торги на бирже

По состоянию на утро июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,81%), до $74,97 за баррель, что на $0,61 (0,81%). В пятницу контракт подешевел на $0,28 (0,4%) до $75,58 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,61 (0,85%), до $70,94 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,31 (0,4%), до $71,55 за баррель. Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июльские контракты подешевели в ходе торгов на $0,58 (0,81%) — до 71,11 за баррель.

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По итогам прошлой недели контракты с ближайшей датой поставки на Brent и WTI подорожали на 1,9% и 2,2% соответственно.

«Несмотря на надежды на возобновление переговоров, остается риск, что решение вопроса будет отложено на последнюю минуту», — отмечает аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана.

При этом когда соглашение будет достигнуто, Минфин США начнет выпускать новые госбумаги, и это отвлечет ликвидность с многих рискованных рынков, включая нефтяной, считает эксперт.

В центре внимания трейдеров также ситуация с лесными пожарами в Канаде, затронувшими ключевой регион нефтедобычи — провинцию Альберта. Сложившаяся ситуация может привести к снижению производства нефти и газа в этом регионе.

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