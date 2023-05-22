Байден исключил объявление дефолта в США

Президент США Джо Байден исключает объявление о дефолте в стране, призвал Конгресс к работе над решением вопроса повышения лимита госдолга. Об этом он заявил на пресс-конференции в Хиросиме.

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Дефолт в США

«Дефолт недопустим. Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит», — заявил Байден. При этом он признал, что консенсуса с республиканцами по ряду ключевых вопросов, связанных с данными проблемами, пока нет.

Президент также призвал Конгресс США продолжать работать над вопросом повышения лимита госдолга страны. В частности, он обратился к республиканцам в Конгрессе отступить «от своей крайней позиции».

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«Республиканцам пора признать, что двухпартийная сделка не может быть заключена исключительно на условиях их партии», — сказал Байден.

Он добавил, что позднее в воскресенье по пути в Вашингтон он в очередной раз обсудит со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти, вопрос лимита долга.