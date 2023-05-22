Продажи жилья иностранцам в Турции упали на 60% (инфографика)

На рынке недвижимости Турции продолжается сокращение активности. По данным Института статистики страны, в апреле 2023 года зафиксировано уменьшение продаж жилья на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, пишут Международные инвестиции.

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Рынок недвижимости Турции

Общее количество сделок — 85 652 объектов. Среди них 26 952 новостроек, договоров с ипотекой зарегистрировано 21 769. Иностранцам продано 2 557 объектов, на 60% меньше, чем год назад.



Самая высокая доля общих продаж в Стамбуле — почти 14 тысяч объектов, 16,3%. Далее следуют Анкара (10 тыс., 11,7%) и Измир — 4 900, 5,8%. Меньше всего продано в таких провинциях как Ардахан и Хаккари (22), а также в Байбурте (53).

Доля иностранцев в общем объеме составила 3%. 2 557 купленных объектов на 60,3% меньше, чем в аналогичный период 2022-го. Для сравнения — в апреле 2021 года иностранцы заключили 4 077 сделок, в 2022 — 6 477. В январе 2023 зарегистрировано 4 161 договоров с нерезидентами, в феврале 3 350 (падение на 27% в годовом исчислении), в марте — 3 415.



Наиболее популярной в апреле 2023-го среди иностранцев была Анталья, в которой продано 1024 объектов, на втором месте Стамбул — 792, далее Мерсин — 186.

Кто покупает жилье

Россияне по-прежнему сохраняли лидерство в апреле, купив 817 объектов жилой недвижимости. В январе параметры были намного выше — 1 557, в феврале — 1 183, в марте — 1 175.



На втором месте по количеству купленного жилья в апреле 2023-го были граждане Ирана — 377 объектов (в марте — 472), на третьем украинцы — 136 (в марте — 160).

Раньше в первую тройку входил Ирак, теперь он на четвертой позиции — 124 объекта (месяц назад — 165). Жители Казахстана в марте заключили 121 сделку, в апреле 89.

Как изменился рынок

В январе-апреле 2023 общие продажи жилья снизились на 18,6%, до 368 867 единиц. Сделки с иностранцами за четыре месяца снизились на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составили 13 483. Сокращение активности иностранных инвесторов связывают с ужесточением правил пребывания, оформления ВНЖ и гражданства.

В Турции все чаще появляются предложения запретить покупку недвижимости иностранцам, что одобряет большая часть населения, с такой инициативой вышел на президентские выборы и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

Негативное влияние оказали также февральские землетрясения, показавшие, помимо прочего, очень низкое качество строительства в Турции и несоблюдение элементарных норм безопасности.

Инвесторы все чаще выбирают другие рынки недвижимости, где условия проще, а прибыль может быть и выше.