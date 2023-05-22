«Зерновое соглашение»: россия почти месяц блокирует входной флот на порт «Южный»

Блокировка порта

Так, 19 мая были проинспектированы 3 судна, которые идут на загрузку в порты «Одесса» и «Черноморск». В инспекции и регистрации судов на порт «Южный» россия отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.

20 мая российская делегация в СКЦ согласилась провести 7 инспекций входящего флота на порты «Одесса» и «Черноморск», но провела только 2. Все заявленные на порт «Южный» россия вновь вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана.

21 мая запланировано только 4 инспекции, но снова без судов на порт «Южный».

Такую деструктивную политику страна-агрессор осуществляет почти месяц, с 29 апреля 2023 года.

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В порту «Южный» более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африка и Азия, должно быть загружено на 26 судов, которые продолжают ожидать в территориальных водах Турции.

Порт «Южный» из-за нехватки флота остановлен. Фактически россия не допускает его к участию в «Зерновой инициативе», что является очередным грубым нарушением подписанного соглашения.

Таким образом россия нашла новый путь, как снизить эффективность «Зернового соглашения» и соответственно снизить экспорт на потребности мира. Ведь порт «Южный» является крупнейшим портом по пропускной способности, и его исключение существенно повлияет на уменьшение экспортных объемов.

Россия еще раз демонстрирует, что для нее не существует ни норм международного права, ни принципов. Страна-агрессор не планирует выполнять договоренности, под которыми она сама подписалась, и продолжает использовать еду как оружие в политике шантажа.

Напомним

С момента подписания 22 июля в Турции Черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН, из украинских портов были экспортированы миллионы тонн зерна и других продуктов питания, что помогло снизить мировые цены на продовольствие с рекордно высоких уровней.

В ходе переговоров россия предложила продлить соглашение на 60 дней, что вдвое меньше предыдущего срока, но Украина отклонила это предложение.

Так называемое «зерновое соглашение» было впервые заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней.

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