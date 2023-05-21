Япония ввела санкции против 80 компаний и 100 физлиц из россии

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Санкции против РФ

Также были заморожены активы 100 физических и юридических лиц, которые пытались нарушить ранее введенные санкции. Кроме того, японским компаниям запретили оказывать архитектурные и инженерные услуги клиентам из россии.

Суммарно санкции Японии затрагивают уже около 1000 человек и 450 организаций из рф.

Напомним

19 мая в Хиросиме начался саммит «Большой семерки» (G7), который продлится до 21 мая. В первый же день о новых санкциях против россии объявили США, Великобритания и Канада.

Вашингтон включил в черные списки более сотни компаний, в том числе две — из Киргизии и Армении, а также 46 физических лиц. Под ограничения попали уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и вице-премьер Виктория Абрамченко, российские миллиардеры Игорь Кесаев (совладелец ГК «Меркурий») и Владимир Литвиненко.

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Также США запретили экспорт свыше 1200 различных товаров, в том числе электроники, антиквариата, алкоголя, часов, ковровых покрытий, косметики и парфюмерии.