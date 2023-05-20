США ввели санкции против десятков компаний и сотни человек

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 мая 2023, 16:10 Читати українською

США ввели санкции против десятков компаний и сотни человек

США внесли в «черный список» 71 компанию, а также ввели санкции против десятков физических и организаций из разных стран, которые помогали России обходить санкции. Об этом сообщает Reuters.

США внесли в «черный список» 71 компанию, а также ввели санкции против десятков физических и организаций из разных стран, которые помогали России обходить санкции.
Фото: szru.gov.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Под ограничения попали 69 российских организаций, одна из Армении и одна из Кыргызстана.

Санкции нацелены на российский военно-промышленный комплекс и на газовые и нефтяные проекты в России и Белоруссии, они расширяют действие экспортного контроля этих двух стран.

В частности, в «черный список» США попала армянская компания Medisar, она занимается поставкой химического сырья и реактивов и является официальным представителем ряда иностранных производителей высокотехнологичного лабораторного оборудования.

Кыргызстанская компания Tro.Ya поставляет электронное оборудование для промышленной автоматизации, навигационное оборудование, компоненты для телекоммуникаций.

В «черный список» также внесен ряд российских компаний, большинство которых связано с машино- и авиастроением, а также производством оружия.

Кроме того, Минфин США объявил о санкциях против 46 человек, связанных с Россией. В санкционный список, в частности, внесли российских миллиардеров Игоря Кесаева и Владимира Литвиненко.

Дополнительно, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки 22 физических и 104 юридических лица из более чем 20 стран, которые помогали России обходить санкции и использовались для доступа к критически важным технологиям в сфере энергетики и финансовых услуг.

Читайте также: Британия ввела санкции против ряда российских компаний и банков

Государственный департамент США также заблокировал имущество около 200 человек, организаций, судов и самолетов.

Под санкции попали граждане Ирландии, Швейцарии, Нидерландов, Лихтенштейна, финская технологическая компания Koneisto International Oy, эстонская компания Elmec Trade OU, фирма Huriya Private FZE LLE из ОАЭ, швейцарская DuLac Capital Ltd, несколько компаний из Китая, а также Служба внешней ряд русских компаний и научно-исследовательских учреждений.

Также менеджеры и компании, связанные с немецко-итальянским бизнесменом Уолтером Моретти, а также зарегистрированные в Лихтенштейне компании Trade Initiative Establishment (TIE) и IGT Intergestions Trust Reg, а также связанные с ними лица, использовавшиеся для закупки технологических товаров русскими спецслужбами.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами