США ввели санкции против десятков компаний и сотни человек

США внесли в «черный список» 71 компанию, а также ввели санкции против десятков физических и организаций из разных стран, которые помогали России обходить санкции. Об этом сообщает Reuters.

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Под ограничения попали 69 российских организаций, одна из Армении и одна из Кыргызстана.

Санкции нацелены на российский военно-промышленный комплекс и на газовые и нефтяные проекты в России и Белоруссии, они расширяют действие экспортного контроля этих двух стран.

В частности, в «черный список» США попала армянская компания Medisar, она занимается поставкой химического сырья и реактивов и является официальным представителем ряда иностранных производителей высокотехнологичного лабораторного оборудования.

Кыргызстанская компания Tro.Ya поставляет электронное оборудование для промышленной автоматизации, навигационное оборудование, компоненты для телекоммуникаций.

В «черный список» также внесен ряд российских компаний, большинство которых связано с машино- и авиастроением, а также производством оружия.

Кроме того, Минфин США объявил о санкциях против 46 человек, связанных с Россией. В санкционный список, в частности, внесли российских миллиардеров Игоря Кесаева и Владимира Литвиненко.

Дополнительно, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки 22 физических и 104 юридических лица из более чем 20 стран, которые помогали России обходить санкции и использовались для доступа к критически важным технологиям в сфере энергетики и финансовых услуг.

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Государственный департамент США также заблокировал имущество около 200 человек, организаций, судов и самолетов.

Под санкции попали граждане Ирландии, Швейцарии, Нидерландов, Лихтенштейна, финская технологическая компания Koneisto International Oy, эстонская компания Elmec Trade OU, фирма Huriya Private FZE LLE из ОАЭ, швейцарская DuLac Capital Ltd, несколько компаний из Китая, а также Служба внешней ряд русских компаний и научно-исследовательских учреждений.

Также менеджеры и компании, связанные с немецко-итальянским бизнесменом Уолтером Моретти, а также зарегистрированные в Лихтенштейне компании Trade Initiative Establishment (TIE) и IGT Intergestions Trust Reg, а также связанные с ними лица, использовавшиеся для закупки технологических товаров русскими спецслужбами.

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