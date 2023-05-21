По состоянию на 18 мая профинансировано 42,8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд направил на выплаты пенсий 42,8 миллиарда
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- 42,8 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 9,4 млрд — через Укрпочту, 33,4 млрд грн — через уполномоченные банки;
- 3 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;
- 1885,2 млн грн — на страховые выплаты, в том числе 852 млн грн — на оплату больничных.
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Источник: Минфин
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