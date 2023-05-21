Правительство на заседании 19 мая приняло ряд решений для привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Соцвыплаты и восстановление: Украина привлечет почти $3 миллиарда
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Привлечение средств
Кабинет Министров поддержал участие Украины в европейской программе «Механизм «Соединение Европы».
«Это путь к финансированию со стороны ЕС развития современной транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры. Общий бюджет программы до 2027 года — почти 21 млрд евро», — отметил Денис Шмыгаль.
Правительство также приняло решение о привлечении займа от Международного банка реконструкции и развития на $500 млн и гранта на $1,2 млрд.
По словам премьер-министра, это часть крупного проекта сотрудничества общим объемом $16,4 млрд плюс 1,4 млрд евро. Средства идут на выплату зарплат, пенсий, социальной помощи и медицину.
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Также Кабинет Министров одобрил соглашение о привлечении ссуды на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии в рамках проекта поддержки политики развития и восстановления.
«Эти средства будут направлены на усиление социальной защиты и восстановления Украины», — отметил Глава Правительства.
Премьер-министр также сообщил, что Совет руководителей ЕБРР принял резолюцию, которой дал старт увеличению капитала банка — ориентировочно на 3−5 млрд евро. По его словам, это средства на макрофинансовую помощь нашему государству и восстановление.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что только третий раз за свою тридцатилетнюю историю акционеры ЕБРР прибегают к такому шагу, и поблагодарил Банк за решительность, надежность и последовательность.
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