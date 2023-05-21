Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала полностью запретить транзит товаров Европейского Союза через россию. Об этом сообщает Bloomberg.
Эстония призвала Евросоюз запретить транзит товаров через россию
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Запрет транзита
«Проще всего было бы запретить транзит во всех странах, граничащих с россией», — сказала Каллас.
Она добавила, что нужно решение для всего ЕС, а не только для Эстонии.
«Отдельный запрет Эстонии не решил бы проблему, потому что экспорт просто переместился бы в другую пограничную страну», — заявила премьер.
Экспорт из Эстонии в Казахстан, Кыргызстан, Грузию, Армению и Узбекистан вырос с прошлого года, отметила Каллас, добавив, что сомневается, много ли товаров досталось туда после транзита через россию.
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С прошлого года эстонский экспорт полупроводников в Казахстан, Грузию и Кыргызстан вырос на 189%, 222% и 21,576% соответственно, отметила премьер-министр, призвав ЕС принять меры по этому вопросу.
Представители Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы встретились на этой неделе в Хельсинки для обсуждения санкционного контроля на своих границах.
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