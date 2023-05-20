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20 мая 2023, 15:09 Читати українською

Кабмин усовершенствовал программу предоставления микрогрантов на старт или развитие бизнеса

Кабинет Министров Украины расширил направления использования микрогрантов, предоставляемых по программе «Власна справа» для начала или развития бизнеса, и увеличил сроки для получателей на заключение соглашения о предоставлении средств и открытии банковского счета. Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабинет Министров Украины расширил направления использования микрогрантов, предоставляемых по программе «Власна справа» для начала или развития бизнеса, и увеличил сроки для получателей на заключение соглашения о предоставлении средств и открытии банковского счета.
Фото: brovary.net.ua

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Решением правительства предусмотрено

  • расширение перечня направлений использования средств микрогранта — получатели смогут приобрести за них транспортные средства, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности;
  • увеличение сроков с 15 до 20 рабочих дней, в течение которых лицо, признанное победителем грантовой программы, должно зарегистрировать ФОП, если оно не является предпринимателем, а также заключить договор о предоставлении микрогранта и открыть счет в банке для зачисления средств;
  • первоочередное трудоустройство официально зарегистрированных безработных на созданные согласно условиям предоставления микрогранта рабочие места после подписания соглашения о предоставлении микрогранта Государственный центр занятости информирует предпринимателя о наличии нужных ему соответствующих кандидатов среди зарегистрированных безработных, в случае их отсутствия комплектования рабочих мест осуществляется предпринимателем самостоятельно. А также первоочередное замещение уволенного работника лицом из числа безработных;
  • возврат в полном объеме микрогранта государству в случае невыполнения получателем обязательного условия договора предоставления микрогранта о создании в течение 6 месяцев одного-двух рабочих мест (в зависимости от суммы микрогранта) и трудоустройства на них работников;
  • последствия при расторжении договорора микрогранта до истечения 3-летнего срока реализации проекта, в случае если получатель гранта в течение 3 лет уплатил налогов и сборов меньше суммы микрогранта, в случае реорганизации или ликвидации субъекта хозяйствования, получившего микрогрант.

«Грантовая программа „Власна справа“ наиболее востребована среди украинцев, которые хотят открыть или развивать свой бизнес. Финансовую поддержку от государства в виде микрогранта до 250 тыс. грн получили уже более 4 тысяч предпринимателей на общую сумму 1 млрд грн», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создадут около 8 000 новых рабочих мест.

В этом году на программу «Власна справа» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 000 микрогрантов.

Правительственный проект «єРобота» был введен правительством в июле 2022 года для оказания поддержки бизнеса и стимулирования создания новых рабочих мест. Он включает в себя несколько грантовых программ. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
20 мая 2023, 17:16
#
Вдосконалюють і вдосконалюють., на вуха елехторату.
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