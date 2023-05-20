Кабмин одобрил привлечение займа на $1,5 миллиарда под гарантии Японии

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение займа на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Утверждаем соглашение о привлечении ссуды на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии в рамках проекта поддержки политики развития и восстановления», — заявил Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

Куда направят средства

По словам премьера, эти средства будут направлены на усиление социальной защиты и восстановления Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство одобрило привлечение гранта на бюджетную поддержку Украины от МБРР и МАР в размере $1,27 млрд из Целевого фонда многих доноров ($1,25 млрд от США и $15 млн от Финляндии), а также ссуды от МБРР в размере $500 млн как пятое дополнительное финансирование для проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

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