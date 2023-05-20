Украинец запустил приложение «Баночки», позволяющее отслеживать сборы в monobank

Украинский разработчик, а также Head of Technological R&D MacPaw Сергей Кривоблоцкий, в рамках собственной волонтерской деятельности создал приложение «Баночки» для iOS и macOS. Он позволяет подписываться на так называемые монобанки и отслеживать прогресс. Об этом сообщает AIN.

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Как это работает

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо добавить ссылку на банку, которую вы хотите отслеживать, и она сохранится в «Баночках».

Также с помощью «Баночек» можно:

отслеживать прогресс по интересующим вас банкам;

быстро пополнять через приложение monobank или веб;

добавлять комментарии в банки;

поделиться банкой с друзьями.

«Моя цель здесь очень проста: если это приложение поможет сделать на 1 донат больше — это уже успех», — объяснил Кривоблоцкий.

Версию для macOS он запустил 17 мая, и она уже занимает первое место в разделе Finance в App Store по Украине.

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