Украинский разработчик, а также Head of Technological R&D MacPaw Сергей Кривоблоцкий, в рамках собственной волонтерской деятельности создал приложение «Баночки» для iOS и macOS. Он позволяет подписываться на так называемые монобанки и отслеживать прогресс. Об этом сообщает AIN.
Украинец запустил приложение «Баночки», позволяющее отслеживать сборы в monobank
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Как это работает
Чтобы воспользоваться приложением, необходимо добавить ссылку на банку, которую вы хотите отслеживать, и она сохранится в «Баночках».
Также с помощью «Баночек» можно:
- отслеживать прогресс по интересующим вас банкам;
- быстро пополнять через приложение monobank или веб;
- добавлять комментарии в банки;
- поделиться банкой с друзьями.
«Моя цель здесь очень проста: если это приложение поможет сделать на 1 донат больше — это уже успех», — объяснил Кривоблоцкий.
Версию для macOS он запустил 17 мая, и она уже занимает первое место в разделе Finance в App Store по Украине.
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Комментарии - 2
Сергею Кривоблоцкому.