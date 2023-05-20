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20 мая 2023, 11:06 Читати українською

Украинец запустил приложение «Баночки», позволяющее отслеживать сборы в monobank

Украинский разработчик, а также Head of Technological R&D MacPaw Сергей Кривоблоцкий, в рамках собственной волонтерской деятельности создал приложение «Баночки» для iOS и macOS. Он позволяет подписываться на так называемые монобанки и отслеживать прогресс. Об этом сообщает AIN.

Украинский разработчик, а также Head of Technological R&D MacPaw Сергей Кривоблоцкий, в рамках собственной волонтерской деятельности создал приложение «Баночки» для iOS и macOS.
Фото: pixabay.com

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Как это работает

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо добавить ссылку на банку, которую вы хотите отслеживать, и она сохранится в «Баночках».

Также с помощью «Баночек» можно:

  • отслеживать прогресс по интересующим вас банкам;
  • быстро пополнять через приложение monobank или веб;
  • добавлять комментарии в банки;
  • поделиться банкой с друзьями.

«Моя цель здесь очень проста: если это приложение поможет сделать на 1 донат больше — это уже успех», — объяснил Кривоблоцкий.

Версию для macOS он запустил 17 мая, и она уже занимает первое место в разделе Finance в App Store по Украине.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 мая 2023, 11:44
#
Респект и уважуха
Сергею Кривоблоцкому.
+
0
bonv
bonv
20 мая 2023, 11:59
#
Цікаво
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