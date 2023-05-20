В Швейцарии повысили лимит уплаты налогов в биткоине, самый мощный BTC-майнер: что нового на рынке криптовалют

В Швейцарии повысили потолок уплаты налогов в BTC до $1,67 млн

Власть швейцарского кантона Цуг повысила лимит, позволяющий платить налоги в биткоине и эфире до 1,5 млн швейцарских франков (более $1,6 млн) с прежних 100 000 швейцарских франков (более $110 000), сообщает The Block.

«Увеличение лимита — важный шаг на пути к цифровому будущему», — заявил в пятницу финансовый директор кантона Цуг Хайнц Таннлер.

По его словам, со второй половины 2023 года станет возможным еще одно новшество — оплата налогов криптовалютами напрямую путем сканирования QR-кода на платежных квитанциях, выданных налоговой администрацией.

Кантон Цуг начал принимать биткоин и эфир для налоговых платежей в феврале 2021 года. Партнером кантона по приему налоговых платежей в криптовалюте с самого начала была швейцарская компания Bitcoin Suisse.

Компания MicroBT представила самый мощный BTC-майнер WhatsMiner M53S++ с хешрейтом 320 терахеш в секунду

Производитель BTC-майнеров MicroBT представил на конференции Bitcoin 2023 в Майами три новых майнинговых установки, одна из которых является самой мощной из доступных на рынке в настоящее время, пишет CoinDesk.

Одна из новых моделей, WhatsMiner M53S++, обеспечивает вычислительную мощность 320 терахеш в секунду с эффективностью 22 джоуля на терахеш. Он более мощный, чем конкурирующий аналог Bitmain, Antminer S19 XP Hydro, который обеспечивает до 257 терахеш в секунду, но менее эффективен, чем модель Bitmain, которая может работать со скоростью 20,8 джоуля на терахеш, сказал основатель и генеральный директор компании MicroBT.

Две другие модели:

M50S++, с воздушным охлаждением и с вычислительной мощностью 150 терахеш в секунду,

M56S++, с иммерсионным охлаждением, которая может обеспечить до 230 терахеш в секунду.

Оба майнера имеют КПД 22 джоуля на терахеш.

MicroStrategy планирует запускать приложения в блокчейне BTC на базе протокола Ordinals

Соучредитель и исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сэйлор сказал, что компания не просто знает об Ordinals, но и заинтересована в том, как протокол, наделавший шума в сообществе Биткойн, может привести к инновациям в программном обеспечении, сообщает Decrypt.

В интервью на конференции Bitcoin 2023 в Сэйлор сообщил, что компания-разработчик программного обеспечения рассматривает Ordinals и оценивает ее потенциал с точки зрения разработки приложений.

Одной из недавних инноваций в области использования ординалов является экспериментальная структура для создания токенов поверх биткоинов. Он был впервые запущен энтузиастом в начале марта. И с тех пор были созданы тысячи других так называемых токенов BRC-20.

Китайцы покупают сканы сетчатки глаза у жителей Африки для получения доступа к приложению Worldcoin от CEO OpenAI Сэма Альтмана

Пользователи из Китая, которым запрещен доступ к регистрации в криптопроекте Worldcoin, покупают биометрические данные у третьих лиц из стран Африки с надеждой получить бонусы после запуска проекта.

Жители Китая покупают сканирование радужной оболочки глаза, сделанное в Камбодже и Африке, всего за $30. Представитель компании Worldcoin подтвердил наличие черного рынка, где такие сделки осуществляются, и отметил, что было обнаружено несколько сотен случаев. В связи с этим проект принимает дополнительные меры для усиления процедуры верификации.

Команда DEX Swaprum скрылись примерно с $3 млн в криптовалюте

Разработчики децентрализованной биржи Swaprum на базе L2-сети Arbitrum предположительно скрылись примерно с $3 млн в криптовалюте, обнаружили специалисты PeckShield.

Команда вывела из пулов всю ликвидность в ETH, и продала за эфир собственные токены проекта SAPR. Цена актива обвалилась до нуля.

Аккаунты биржи в Twitter, Telegram и GitHub удалены.