Страны G7 будут предотвращать попытки использовать заграничные отделения банков РФ для обхода санкций

Страны «Большой семерки» (G7) будут пресекать попытки использовать зарубежные отделения банков РФ для обхода санкций, введенных в отношении российской финансовой системы. Об этом говорится в совместном заявлении G7.

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«Большая семерка» обещает сделать дополнительные шаги, сути которых в документе не раскрывают.

«Мы будем работать над дальнейшим ограничением использования Россией международной финансовой системы для продолжения войны в Украине. Мы готовы принять дальнейшие меры против тех, кто намеренно поддерживает финансирование российской войны», — говорится в заявлении.

Одновременно G7 будет координировать действия для сохранения финансовых каналов для осуществления принципиально важных транзакций.

«Минфин» также писал, что страны «Большой семерки» решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, а вместо этого расширят действующие ограничения на поставку ключевых товаров.

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