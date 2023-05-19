Страны «Большой семерки» (G7) будут пресекать попытки использовать зарубежные отделения банков РФ для обхода санкций, введенных в отношении российской финансовой системы. Об этом говорится в совместном заявлении G7.
Страны G7 будут предотвращать попытки использовать заграничные отделения банков РФ для обхода санкций
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«Большая семерка» обещает сделать дополнительные шаги, сути которых в документе не раскрывают.
«Мы будем работать над дальнейшим ограничением использования Россией международной финансовой системы для продолжения войны в Украине. Мы готовы принять дальнейшие меры против тех, кто намеренно поддерживает финансирование российской войны», — говорится в заявлении.
Одновременно G7 будет координировать действия для сохранения финансовых каналов для осуществления принципиально важных транзакций.
«Минфин» также писал, что страны «Большой семерки» решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, а вместо этого расширят действующие ограничения на поставку ключевых товаров.
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