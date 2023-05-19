Volkswagen продал свои активы в России

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group завершил продажу своих долей в ООО «Фольксваген Груп Рус» местному инвестору. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Volkswagen Group продал свои активы в «Фольксваген Груп Рус», включая ее местные дочерние компании, как ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».

Активы приобрело ООО «Арт-Финанс» при поддержке российского дилера «Авилон».

Новый владелец приобретет все акции российских дочерей. Соглашение было одобрено российскими правительственными органами.

Соглашение включает в себя производственные мощности в Калуге, структуру импортера (распространение и послепродажное обслуживание), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными работниками.

Следует отметить, что Volkswagen приостановил свою деятельность в России после того, как Запад ввел санкции против РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним

«Минфин» писал, что автоконцерн Volkswagen получил разрешение правительства РФ на продажу своих российских активов структуре местного автодилера «Авилон» за 125 млн евро.

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