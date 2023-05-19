Страны G7 отказались от введения полного запрета на экспорт в Россию — Bloomberg

Страны «Большой семерки» (G7) решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, а вместо этого расширят действующие ограничения на поставку ключевых товаров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В преддверии саммита в японской Хиросиме представители G7 обсуждали изменение существующего режима санкций, включая возможность запрета любого экспорта, кроме лекарств, сельскохозяйственных товаров и продовольствия.

В то же время, проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите, не содержит этого положения. Пока в РФ разрешено экспортировать любые товары, не запрещенные санкциями.

Как отметили собеседники издания, этот шаг был бы слишком сложным для некоторых членов «Большой семерки», в частности, в Европейском Союзе, где необходимо согласие всех государств-членов.

Читайте также: Reuters узнал о планах G7 усилить санкции по экспорту в Россию и энергетику

Расширение списка запрещенных товаров

В то же время G7 расширит список запрещенных товаров, имеющих решающее значение для военной машины России. Речь идет о промышленном оборудовании, электротехнике и других товарах для промышленного производства, строительства, транспорта и бизнес-услуг.

Также «Большая семерка» сосредоточена на устранении лазеек и давлении на третьи страны, через которые Россия импортирует запрещенные товары.

Кроме того, G7 намерена объявить об ограничении торговли российскими бриллиантами.