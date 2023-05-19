Страны G7 отказались от введения полного запрета на экспорт в Россию — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 мая 2023, 14:38 Читати українською

Страны G7 отказались от введения полного запрета на экспорт в Россию — Bloomberg

Страны «Большой семерки» (G7) решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, а вместо этого расширят действующие ограничения на поставку ключевых товаров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

Страны «Большой семерки» (G7) решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию, а вместо этого расширят действующие ограничения на поставку ключевых товаров.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В преддверии саммита в японской Хиросиме представители G7 обсуждали изменение существующего режима санкций, включая возможность запрета любого экспорта, кроме лекарств, сельскохозяйственных товаров и продовольствия.

В то же время, проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите, не содержит этого положения. Пока в РФ разрешено экспортировать любые товары, не запрещенные санкциями.

Как отметили собеседники издания, этот шаг был бы слишком сложным для некоторых членов «Большой семерки», в частности, в Европейском Союзе, где необходимо согласие всех государств-членов.

Читайте также: Reuters узнал о планах G7 усилить санкции по экспорту в Россию и энергетику

Расширение списка запрещенных товаров

В то же время G7 расширит список запрещенных товаров, имеющих решающее значение для военной машины России. Речь идет о промышленном оборудовании, электротехнике и других товарах для промышленного производства, строительства, транспорта и бизнес-услуг.

Также «Большая семерка» сосредоточена на устранении лазеек и давлении на третьи страны, через которые Россия импортирует запрещенные товары.

Кроме того, G7 намерена объявить об ограничении торговли российскими бриллиантами.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kievpol и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами