Немецкая Leica поставляет в Россию бинокли и прицелы, несмотря на заявление о выходе с рынка — СМИ

После полномасштабного вторжения России в Украину немецкий производитель фотоаппаратов Leica Camera AG объявил о прекращении импорта в РФ и закрытии фирменного магазина в Москве, но вопреки обещанию не только продлил поставки, но и стал поставлять стране-агрессору бинокли с лазерным дальномером и прицелы ночного видения. Об этом сообщает российское издание The Insider.

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«Лазерные дальномеры и нивелиры швейцарской компании Leica Geosystems также попадают в Россию, хотя и через третьи страны. Оборудование может использоваться в военных целях, например для корректировки артиллерийского огня», — говорится в материале.

Отмечается, что 16 марта 2022 года профильное издание Macfilos со ссылкой на пресс-релиз Leica Camera AG анонсировало, что компания сворачивает деятельность в России и вскоре закроет единственный фирменный магазин в стране.

Об уходе компании писали многие ресурсы, отслеживающие позицию международных компаний после начала полномасштабного вторжения — например, Йельская школа менеджмента. Но реальные действия компании расходятся с пресс-релизом.

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Leica является одним из нишевых производителей люксовых фотокамер и оптики, но кроме фотоаппаратов производит также прицелы, бинокли и очки под брендом Mykita. Оборот компании в 2021/22 финансовом году вырос на 16% и составил 450 млн. евро. В России у Leica Camera есть собственный филиал — ООО «Лейка Камера Раша», а также фирменный магазин в московском ГУМе.

При этом, как свидетельствуют российские реестры, вместо анонсированного немецкой компанией прекращения работы в России ООО «Лейка Камера Раша» лишь сменило название на ООО «Вечерняя Звезда» 6 апреля 2023 года.

«Учредители компании при этом остались прежними. 99% в российской фирме принадлежит Leica Camera Austria GmbH, еще 1% — AHK Vermögensverwaltung GmbH. Возглавляет компанию гражданин Германии Клаус Гауэр, работавший до этого в российском представительстве Volkswagen», — говорится в статье.

При этом российский филиал «Лейки» должен был стать послом немецкого качества в сфере оптики в России — по крайней мере, так свидетельствовали корпоративные заявления.

«Но после начала войны компания якобы изменила специализацию по ультрадорогим камерам на товары двойного назначения. Если за 2020 и 2021 годы «Лейка Камера Раша» получила только одну декларацию на бинокле с дальномерами, в 2022 году все произошло ровно наоборот: компания оформила только одну декларацию на импорт фотокамер и три — на приборы ночного видения.

Уже после начала полномасштабного вторжения и после того, как преступления российской армии в Буче стали достоянием прессы, «Лейка Камера Раша» оформила сразу три декларации на импорт биноклей и прицелов: от 6 июля, 18 ноября и 15 декабря 2022 года. Подобные декларации получаются для таможенного оформления первой партии товара. Следующие поставки обычно оформляются по имеющейся декларации для экономии средств", — отмечает издание.

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Также подчеркивается, что, несмотря на официальный нейтралитет Швейцарии, швейцарское оборудование, включая лазерные дальномеры и тахиометры, попадают в Россию.

Эти геодезические приборы используют для измерения расстояний и углов наклона к удаленным объектам и могут применяться для корректировки артиллерийского огня. Например, тахеометр Leica TS07 R500 при использовании отражателя может производить съемку площадей на расстоянии до 10 км.

Геодезическое оборудование «Лейки» производит швейцарская компания Leica Geosystems AG. В России эта компания действовала через дочернее предприятие ООО «Гексагон Геосистемс Рус».

В России остался ряд компаний, называющих себя официальными дилерами геодезических приборов Leica: «Геооптик», «Геоспектр», «Русгеоком», «Профприбор» и ЦПИ. На сайтах многих из них указано, что оборудование есть в наличии.

В общей сложности с мая 2022 по апрель 2023 года российские импортеры оформили 24 декларации на продукцию Leica Geosystems AG, завозив ее через китайских и турецких посредников. Ряд этих компаний ранее являлся поставщиком Министерства обороны РФ и силовых ведомств.

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