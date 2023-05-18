Евро теряет популярность. Использование в международных платежах упало до минимума

Доля евро в международных платежных операциях в апреле достигла минимального уровня за 3 года, так как доля доллара США, наоборот, выросла, а доля китайского юаня поднялась до рекордного пика за 5 месяцев. Об этом пишет Bloomberg.

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Евро теряет популярность

По данным Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), в апреле доля трансграничных транзакций в евро сократилась до 31,74% от общего объема.

Использование доллара выросло с 41,74% до 42,71%, даже несмотря на крах ряда региональных американских банков и возросших опасений по поводу судьбы Credit Suisse Group, которого приобрел банк-конкурент UBS Group AG в Швейцарии.

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Даже несмотря на недавнее падение, евро по-прежнему остается второй валютой в мире для платежей с использованием SWIFT.

Доля японской иены в платежах в апреле составила 3,51% после 4,78% в марте.