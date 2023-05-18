Инфляция в еврозоне ускорилась до 7% в апреле

Ускорение инфляции

Инфляция ускорилась до 7,0% в апреле в годовом исчислении. Для сравнения, в марте инфляция составила 6,9%. Драйвером стал рост цен на услуги и энергоносители, компенсировавшие замедление роста цен на продукты питания.

Инфляция в сфере услуг, в первую очередь обусловленная затратами на оплату труда, ускорилась до 5,2% с 5,1%. Это подтверждает опасение политиков, что рост номинальной заработной платы может оказаться опасно быстрым. Европейский центробанк считает рост номинальной зарплаты на 3% нормальным для достижения инфляционной цели, но рост в этом году может быть вдвое быстрее.

Реальный уровень зарплат продолжает снижаться в еврозоне из-за быстрой инфляции, но низкий уровень безработицы и растущий дефицит рабочей силы, особенно в сфере услуг, способствуют повышению номинальной заработной платы.

Читайте: ЕС повысил прогноз инфляции в еврозоне из-за резкого роста базовых цен — Bloomberg

Базовая инфляция, не учитывающая резкие ценовые колебания на продукты питания и топливо, замедлилась до 7,3% с 7,5%.

Инфляция превышает целевой показатель ЕЦБ в 2% уже почти два года, и с июля прошлого года европейский регулятор повысил процентные ставки на 375 базисных пунктов, чтобы остановить быстрый рост цен. Вероятно, что ЕЦБ будет повышать ставки и дальше, ведь прогнозы ожидают возвращения инфляции до целевого уровня аж в 2025 году.

Рынки ожидают, что депозитная ставка ЕЦБ в 3,25% вырастет чуть ниже 3,75% этим летом, но некоторые политики уже предупредили, что этого может быть недостаточно.

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