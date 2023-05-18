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18 мая 2023, 15:44 Читати українською

Объемы обязательств банков выросли на 2,1% — НБУ

В течение I квартала обстрелы энергетической инфраструктуры продолжались, однако банки обеспечили стабильную работу отделений и возобновляли работу в деоккупированных регионах. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за I квартал 2023 года.

В течение I квартала обстрелы энергетической инфраструктуры продолжались, однако банки обеспечили стабильную работу отделений и возобновляли работу в деоккупированных регионах.

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Ситуация в банковском секторе

Ликвидность сектора остается высокой. Объемы обязательств платежеспособных банков за I квартал выросли на 2,1% за счет активного наращивания средств бизнеса и населения, в то же время доля рефинансирования НБУ снизилась вдвое — до 0,9%.

Срочная структура ресурсной базы банков улучшается. Рост срочных средств населения в гривне ускорился до 9,6% за квартал.

Средневзвешенные ставки по привлечению средств у бизнеса выросли до 13,2%, у населения — до 10,6% годовых.

Спрос на кредиты остается подавленным. Корпоративный кредитный портфель за I квартал снизился на 4,8% в национальной и на 5,5% — в иностранной валюте.

Однако падение объема чистого розничного кредитного портфеля замедлилось до 1,9%. Кредитный риск остается ключевым для банков, однако признание ими кредитных потерь в результате войны замедлилось.

За I квартал удельный вес неработающих кредитов повысился на 0,7 процентного пункта — до 38,8%. Чистые отчисления в резервы под кредиты за квартал составили всего 1,8 млрд грн (-90,2% г/г).

Читайте: Около 30% для населения и 20% для бизнеса. Стоимость кредитов почти стабилизировалась.

«Банки уверенно пережили год полномасштабной войны и довольно быстро возобновляют работу на деоккупированных территориях, — отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. — Следующий этап — послевоенное восстановление, в котором банковский сектор будет активно участвовать путем кредитования населения и бизнеса. Улучшение структуры ресурсной базы и признание кредитных потерь — важнейшие элементы этой подготовки».

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Источник: Минфин
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