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18 мая 2023, 14:36 Читати українською

Украина возобновляет импорт электроэнергии

В четверг, 18 мая, Украина в течение трех часов будет импортировать электроэнергию из Словакии из-за дефицита мощности в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В четверг, 18 мая, Украина в течение трех часов будет импортировать электроэнергию из Словакии из-за дефицита мощности в энергосистеме.
Фото: pixabay.com

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«Сегодня днем в течение трех часов продлится небольшой импорт из Словакии. В ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и сниженное потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу», — отметили в компании.

В то же время, сегодня вечером прогнозируется такой же уровень потребления, как и вчера, для покрытия которого будут задействованы все имеющиеся резервы мощности.

Экономное потребление

В Укрэнерго снова призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы и не включать несколько приборов одновременно, особенно с 19:00 до 22:00.

«Помочь энергосистеме стабильно работать может экономное потребление. Особенно призываем всех снизить использование электроэнергии с 19:00 до 22:00», — отметили в Укрэнерго.

Напомним

«Минфин» писал, что в результате ночного массированного обстрела попадание в объекты энергетической инфраструктуры, 18 мая без света остались более 20 населенных пунктов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
mlp711141
mlp711141
18 мая 2023, 16:26
#
Значит:
1. Нужны солнечные батареи, чтобы заряжать днём аккумуляторы, а вечером тем самым снижать нагрузку на электросеть.
1.1. Можно днём заряжать электросамокаты на работе, а ночью — дома. Мобилки, павербанки и так далее заряжаем на работе.
2. нужно так организовать графики работы, чтобы рабочие смены были гибкими. Если у кого есть возможность работать с пяти утра (как в Польше), то лучше так организовать процесс труда, чтобы использовать ночной минимум потребления электроэнергии и под шумок заряжать на работе мобилки и павербанки.
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0
Maxim123
Maxim123
18 мая 2023, 17:28
#
Зарядки гаджетов это капля в море, а вот если 500 человек поставит таймер на водонагреватель, чтобы включался после 23.00 то это уже разгрузка системы на 1 Мвт
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