Украина возобновляет импорт электроэнергии

В четверг, 18 мая, Украина в течение трех часов будет импортировать электроэнергию из Словакии из-за дефицита мощности в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«Сегодня днем в течение трех часов продлится небольшой импорт из Словакии. В ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и сниженное потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу», — отметили в компании.

В то же время, сегодня вечером прогнозируется такой же уровень потребления, как и вчера, для покрытия которого будут задействованы все имеющиеся резервы мощности.

Экономное потребление

В Укрэнерго снова призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы и не включать несколько приборов одновременно, особенно с 19:00 до 22:00.

«Помочь энергосистеме стабильно работать может экономное потребление. Особенно призываем всех снизить использование электроэнергии с 19:00 до 22:00», — отметили в Укрэнерго.

Напомним

«Минфин» писал, что в результате ночного массированного обстрела попадание в объекты энергетической инфраструктуры, 18 мая без света остались более 20 населенных пунктов.

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