Около 30% населения и 20% для бизнеса. Стоимость кредитов почти стабилизировалась — НБУ

Стоимость кредитов почти стабилизировалась. За первый квартал 2023 года ставки по потребительским кредитам физическим лицам колебались в среднем около 30% годовых, по кредитам субъектам хозяйствования — около 20% годовых. Об этом идет речь в Обзоре банковского сектора НБУ за первый квартал 2023 года.

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По данным регулятора, несколько выше ставки были по кредитам крупным предприятиям как генерирующим высший риск концентрации для банка и не подпадающие под ограничение программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

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Объем чистых гривневых кредитов субъектам ведения хозяйства снизился на 4,8% за первый квартал. Наибольшее снижение гривневого кредитования бизнеса произошло в Приватбанке и иностранных банках — на 8,4% и 6,2%.

Снижение чистых гривневых кредитов физическим лицам замедлилось до 1,9% в первом квартале. В частности, Приватбанк продемонстрировал рост кредитования на 4,6%.

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