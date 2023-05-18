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18 мая 2023, 11:40 Читати українською

В работе Новой почты произошел масштабный сбой (обновлено)

Со вчерашнего вечера и до сих пор клиенты Новой почты жалуются на проблемы в ее работе. В частности, пользователи массово не могут воспользоваться приложением.

Со вчерашнего вечера и до сих пор клиенты Новой почты жалуются на проблемы в ее работе.

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Что случилось

В частности, возникли проблемы в работе мобильного приложения.

В компании сообщили, что по состоянию на утро 18 мая можно осуществить онлайн-оплату. Также можно оплатить наличными.

Что говорят в компании

На странице в соцсети работники Новой Почты сообщают о массовом техническом сбое и отмечают, что уже ведутся работы по восстановлению полноценной работы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
18 мая 2023, 11:50
#
Буває:)
«Усім, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, — найближчим часом зателефонує оператор „Нової пошти“ і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що водночас усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги можна отримати у будь-якому відділенні «Нової пошти». Усі інші цифрові точки контакту — API, бізнес-кабінет, сайт — працюють.
«Ми докладаємо усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно ми відновимо його роботу — одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компанії», — додали в прес-службі.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
18 мая 2023, 12:42
#
Хакеры. Скорее всего.
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