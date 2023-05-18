Курс валют на 18 мая: доллар и евро дешевеют

В четверг, 18 мая, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже на 3 копейки. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 4 копейки в покупке и на 10 копеек в продаже. Курс евро снизился на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,65 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,41−37,50, евро — 40,79−41,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,59−39,98 грн/евро.

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