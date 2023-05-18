В Пакистане хотят запретить криптовалюты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 мая 2023, 11:15 Читати українською

В Пакистане хотят запретить криптовалюты

Власти Пакистана намерены запретить криптовалюты на территории страны, сообщает BlockchainReporter. Такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Сената по финансам под председательством сенатора Салима Мандвивалы.

Власти Пакистана намерены запретить криптовалюты на территории страны, сообщает BlockchainReporter.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Министр финансов Пакистана Айша Гаус Паша заявила, что криптовалюты не будут разрешены и вопрос об их легализации в Пакистане не будет рассматриваться, сообщило местное издание Samaa. Она сказала, что Государственный банк Пакистана (центробанк) и Министерство информационных технологий начали работу над запретом криптовалют.

Глава центрального банка Пакистана Сохаил Джавад подчеркнул, что криптовалюта — это высокорискованная форма валюты, и заявил, что считает ее полным мошенничеством. Он также сказал, что она никогда не будет разрешена в Пакистане, поставив под сомнение легитимность цифрового актива.

Читайте: Биткоин вошел в топ-3 самых популярных активов в случае дефолта в США — Bloomberg

Джавад пояснил, что в 2018 году банкам было дано указание не участвовать в операциях с криптовалютами. Он заявил, что криптовалюты невозможно эффективно регулировать или контролировать, и особо отметил решение Китая ограничить их использование.

Председатель комитета Салим Мандвивала признал, что пакистанцы инвестировали миллиарды долларов в криптовалюты. Глава центробанка в ответ на это сказал, что Федеральное агентство расследований (FIA) и Группа финансового мониторинга Пакистана (FMU) пресекают подобную деятельность.

Бывший министр юстиции Пакистана Фарук Хамид Наик рекомендовал строго наказывать тех граждан, которые вовлечены в деятельность, связанную с криптовалютами, и призвал к принятию соответствующего законодательства.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами