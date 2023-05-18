Власти Пакистана намерены запретить криптовалюты на территории страны, сообщает BlockchainReporter. Такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Сената по финансам под председательством сенатора Салима Мандвивалы.
В Пакистане хотят запретить криптовалюты
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Что известно
Министр финансов Пакистана Айша Гаус Паша заявила, что криптовалюты не будут разрешены и вопрос об их легализации в Пакистане не будет рассматриваться, сообщило местное издание Samaa. Она сказала, что Государственный банк Пакистана (центробанк) и Министерство информационных технологий начали работу над запретом криптовалют.
Глава центрального банка Пакистана Сохаил Джавад подчеркнул, что криптовалюта — это высокорискованная форма валюты, и заявил, что считает ее полным мошенничеством. Он также сказал, что она никогда не будет разрешена в Пакистане, поставив под сомнение легитимность цифрового актива.
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Джавад пояснил, что в 2018 году банкам было дано указание не участвовать в операциях с криптовалютами. Он заявил, что криптовалюты невозможно эффективно регулировать или контролировать, и особо отметил решение Китая ограничить их использование.
Председатель комитета Салим Мандвивала признал, что пакистанцы инвестировали миллиарды долларов в криптовалюты. Глава центробанка в ответ на это сказал, что Федеральное агентство расследований (FIA) и Группа финансового мониторинга Пакистана (FMU) пресекают подобную деятельность.
Бывший министр юстиции Пакистана Фарук Хамид Наик рекомендовал строго наказывать тех граждан, которые вовлечены в деятельность, связанную с криптовалютами, и призвал к принятию соответствующего законодательства.
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