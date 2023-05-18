АРМА перечислило государству почти 90 миллионов гривен, принадлежавших российскому олигарху

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Перечисленные средства

«Во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда АРМА перечислила государству почти 50 миллионов гривен и более $1 миллиона, принадлежавших структурам российского олигарха Михаила Шелкова», — говорится в сообщении.

В АРМА отмечают, что активы бизнесмена, в частности корпоративные права и имущество ВСМПО «Титан Украина», денежные средства на банковских счетах, были взысканы ВАКС в начале этого года в рамках санкционного механизма. До этого активы находились арестованными в рамках уголовного производства и находились в управлении АРМА.

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Указанные средства были переданы АРМА в августе-сентябре 2022 года. За период размещения на депозитном портфеле на арестованную сумму начислено почти 2,7 млн грн в виде процентов, также получило государство.

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