Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), перечислило государству активы российского олигарха Шелкова на сумму почти 90 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
АРМА перечислило государству почти 90 миллионов гривен, принадлежавших российскому олигарху
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Перечисленные средства
«Во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда АРМА перечислила государству почти 50 миллионов гривен и более $1 миллиона, принадлежавших структурам российского олигарха Михаила Шелкова», — говорится в сообщении.
В АРМА отмечают, что активы бизнесмена, в частности корпоративные права и имущество ВСМПО «Титан Украина», денежные средства на банковских счетах, были взысканы ВАКС в начале этого года в рамках санкционного механизма. До этого активы находились арестованными в рамках уголовного производства и находились в управлении АРМА.
Читайте: АРМА передало в управление арестованные активы стоимостью 7 миллиардов
Указанные средства были переданы АРМА в августе-сентябре 2022 года. За период размещения на депозитном портфеле на арестованную сумму начислено почти 2,7 млн грн в виде процентов, также получило государство.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии