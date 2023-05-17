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17 мая 2023, 18:37 Читати українською

За прошлый год украинцы задекларировали 114,4 миллиарда

По итогам завершившейся 1 мая 2023 года кампании декларирования доходов граждан подано 169 900 деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 114,4 млрд грн, что на 16,2 млрд грн больше, чем по итогам кампании в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

По итогам завершившейся 1 мая 2023 года кампании декларирования доходов граждан подано 169 900 деклараций об имущественном положении и доходах.

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Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 2,7 млрд грн, по военному сбору задекларированные налоговые обязательства составляют 500 млн грн.

Декларирование доходов

Годовую налоговую декларацию о доходах за прошлый год обязаны были заполнить и подать до 1 мая граждане, получившие доходы, с которых в 2022 году не уплачен налог на доходы физических лиц.

Читайте: Сегодня истекает срок подачи декларации об имущественном положении и доходах

Согласно требованиям Налогового кодекса, обязательному декларированию подлежат, в частности, доходы от сдачи в аренду имущества, продажи собственной сельхозпродукции, по наследству (кроме полученного от близких родственников), от продажи инвестактивов, доходы, полученные за границей.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Бедный папа
Бедный папа
17 мая 2023, 18:47
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