По итогам завершившейся 1 мая 2023 года кампании декларирования доходов граждан подано 169 900 деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 114,4 млрд грн, что на 16,2 млрд грн больше, чем по итогам кампании в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
За прошлый год украинцы задекларировали 114,4 миллиарда
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Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 2,7 млрд грн, по военному сбору задекларированные налоговые обязательства составляют 500 млн грн.
Декларирование доходов
Годовую налоговую декларацию о доходах за прошлый год обязаны были заполнить и подать до 1 мая граждане, получившие доходы, с которых в 2022 году не уплачен налог на доходы физических лиц.
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Согласно требованиям Налогового кодекса, обязательному декларированию подлежат, в частности, доходы от сдачи в аренду имущества, продажи собственной сельхозпродукции, по наследству (кроме полученного от близких родственников), от продажи инвестактивов, доходы, полученные за границей.
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