Приток иностранцев вывел фондовый рынок Японии на максимум за 33 года

Японский фондовый индекс Topix обновил максимум за 33 года на торгах в среду, 17 мая. Об этом сообщил CNBC.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах Как изменился индекс Индекс, который включает около 2 тыс. акций, торгующихся на Токийской фондовой бирже, в ходе сессии поднимался до 2136,4 пункта. Это стало самым высоким значением с августа 1990 года, что свидетельствует о возвращении иностранных инвесторов на японский рынок.

По итогам дня фондовый индекс Topix (TOPX) закрылся ростом на 0,3% — до 2133,61 пункта. Японский индекс Nikkei (N225) закрылся выше ключевого психологического уровня 30 000 пунктов впервые за 20 месяцев. Что говорят эксперты

Иностранные инвесторы вернулись на рынок Японии, рассказали аналитики Societe Generale по азиатским акциям Франк Бензимра и Цутому Сайто. По мнению экспертов, это говорит о характере текущего восстановления фондового рынка в Японии. При этом рост может оказаться не таким продолжительным, как широкомасштабный подъем, основанный на фундаментальных показателях, устойчивом внутреннем спросе и увеличения обратного выкупа акциями компаниями, предупредили эксперты. Читайте: Акции японских «сого сеся» в портфеле Баффета рекордно подорожали

По данным Societe Generale, в апреле иностранные инвесторы купили японские акции на сумму 2,1 трлн иен ($15,4 млрд). При этом крупнейшим покупателем японских акций с начала года остается корпоративный сектор Японии с объемом 1,1 трлн иен.

Стратег компании Daiwa Securities Кенджи Абэ также отметил высокий иностранный спрос на японские акции с апреля, чему способствовали стремление Токийской фондовой биржи улучшить корпоративное управление, дополнительные инвестиции Уоррена Баффета в японские торговые компании и позиция нового управляющего банком Японии Кадзуо Уэды.

Рост акций

В этом году акции пяти крупнейших торговых домов Японии показали сильный рост после того, как глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет увеличил свои доли в компаниях и сообщил, что может увеличить свои вложения в активы Японии еще больше.