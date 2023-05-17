По состоянию на 12 апреля в Германии замороженные российские активы составляют 5,23 млрд евро. Об этом заявили в Министерстве финансов Германии, сообщает ntv.
Германия заморозила российские активы на 5,2 миллиарда евро
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Несколько недель назад Европейская Комиссия подтвердила свои требования по привлечению России к ответственности за ущерб, нанесенный войной в Украине.
«Как государство-агрессор Россия обязана по международному праву выплатить репарации Украине», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Handelsblatt.
Поэтому Еврокомиссия проводит юридическую экспертизу насколько возможно конфисковать замороженные российские активы — «в том числе резервы центрального банка».
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Бельгия заморозила российские активы стоимостью 180 млрд евро и планирует направить полученные от них проценты на восстановление Украины.
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