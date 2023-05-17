Япония выходит из рецессии на фоне потребительского подъема после пандемии

Экономика Японии вышла из рецессии и росла быстрее, чем ожидалось, в первом квартале, поскольку возобновление потребления после пандемии COVID-19 компенсировало глобальные препятствия. Об этом сообщает Reuters.

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В то же время, растущие признаки замедления роста в США, Европе и Китае омрачают перспективы экономики, зависящие от экспорта, усиливая неопределенность относительно того, как скоро Центробанк сможет свернуть свою масштабную программу стимулирования.

«Потребление будет продолжать поддерживать рост, поскольку снятие ограничений, связанных с COVID, будет способствовать увеличению расходов на туризм и сферу услуг», — отметил главный экономист исследовательского института Dai-ichi Life Йошики Шинке.

По его словам, экономическое восстановление будет умеренным, поскольку слабый спрос на внешние рынки будет давить на экспорт.

«Это будет перетягивание каната между сильным внутренним спросом и безжизненным экспортом», — добавил он.

Рост экономики Японии

Третья крупнейшая экономика мира выросла на 1,6% в годовом исчислении в январе-марте, свидетельствуют правительственные данные, опубликованные в среду, что значительно превысило рыночные прогнозы на 0,7% и стало первым ростом за три квартала.

Рост произошел после падения на 0,1% в последнем квартале 2022 года. Снижение ознаменовало два квартала сокращения подряд, что соответствует определению технической рецессии.

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Частное потребление, которое составляет более половины экономики, выросло на 0,6% в январе-марте по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку восстановление страны после пандемии увеличило расходы на услуги. Это превзошло прогнозы по росту на 0,4%.

Капитальные затраты также удивили, увеличившись на 0,9%, что превзошло прогнозы по падению на 0,4%.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Японии достиг рекордных 570,1 трлн иен ($4,22 трлн), чему отчасти способствовал рост цен, заявил министр экономики Шигеюки Гото.

Однако Гото сказал, что на фоне новых рисков необходимо соблюдать осторожность.

«Мы должны тщательно следить за мировой экономикой, а также за влиянием финансовых рынков и ростом процентных ставок на реальную экономику», — заявил он.

Сила внутреннего спроса компенсировала слабость экспорта, упавшего на 4,2% в январе-марте, что стало первым падением за шесть кварталов.

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