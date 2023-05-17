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17 мая 2023, 16:24 Читати українською

Топ-5 авто из Китая, которые выбирают украинцы

В апреле украинцы приобрели 509 новых легковых автомобилей, произведенных в Китае, сообщает Укравтопром.

В апреле украинцы приобрели 509 новых легковых автомобилей, произведенных в Китае, сообщает Укравтопром.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСпрос на КитайПочти каждый десятый новый легковой автомобиль, который в прошлом месяце пополнил отечественный автопарк, был китайского происхождения (китайской марки, или не китайской марки, но изготовлен в КНР).

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спрос на Китай

Почти каждый десятый новый легковой автомобиль, который в прошлом месяце пополнил отечественный автопарк, был китайского происхождения (китайской марки, или не китайской марки, но изготовлен в КНР).

Абсолютное большинство (2/3) этих легковушек из Китая были электромобили. Еще 30% — бензиновые.

Авто с дизельными двигателями было всего 2%. Остальные — это гибридные и машины с ГБО.

Топ-5 авто

Самыми популярными моделями китайского производства в апреле были:

  • VW ID.4 — 129 ед.;
  • Dongfeng/Honda M-NV — 53 ед.;
  • Chery Tiggo 4 — 43 ед.;
  • VW ID.6 — 36 ед.;
  • Chery Tiggo 2 — 32 ед.
Источник: Минфин
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