В апреле украинцы приобрели 509 новых легковых автомобилей, произведенных в Китае, сообщает Укравтопром.
Топ-5 авто из Китая, которые выбирают украинцы
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Спрос на Китай
Почти каждый десятый новый легковой автомобиль, который в прошлом месяце пополнил отечественный автопарк, был китайского происхождения (китайской марки, или не китайской марки, но изготовлен в КНР).
Абсолютное большинство (2/3) этих легковушек из Китая были электромобили. Еще 30% — бензиновые.
Авто с дизельными двигателями было всего 2%. Остальные — это гибридные и машины с ГБО.
Топ-5 авто
Самыми популярными моделями китайского производства в апреле были:
- VW ID.4 — 129 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 53 ед.;
- Chery Tiggo 4 — 43 ед.;
- VW ID.6 — 36 ед.;
- Chery Tiggo 2 — 32 ед.
Источник: Минфин
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