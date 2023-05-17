Топ-5 авто из Китая, которые выбирают украинцы

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Спрос на Китай

Почти каждый десятый новый легковой автомобиль, который в прошлом месяце пополнил отечественный автопарк, был китайского происхождения (китайской марки, или не китайской марки, но изготовлен в КНР).

Абсолютное большинство (2/3) этих легковушек из Китая были электромобили. Еще 30% — бензиновые.

Авто с дизельными двигателями было всего 2%. Остальные — это гибридные и машины с ГБО.

Топ-5 авто

Самыми популярными моделями китайского производства в апреле были: