Илон Маск прогнозирует сложный год не только для Tesla, но и для мировой экономики

Глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск считает, что глобальную экономику ждет сложный год. При этом, по его словам, многие компании обанкротятся, сообщает MarketWatch.

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«Впереди тяжелые 12 месяцев, и Tesla не имеет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре», — заявил Маск во время собрания акционеров компании.

По словам миллиардера, макроэкономическая ситуация будет сложной не менее 12 месяцев, однако в следующие 12 месяцев произойдет разворот, и у долгосрочных инвесторов Tesla все будет «чрезвычайно хорошо».

Два новых продукта Tesla

Tesla планирует представить два новых продукта, которые будут «на голову выше всего» на рынке. При этом компания попытается начать использовать традиционные методы рекламы, которых до этого избегала.

Продажа Cybertruck

Маск также подтвердил, что в этом году начнется продажа пикапов Cybertruck. В то же время, он опроверг слухи о своем уходе с должности главного исполнительного директора.

Акции Tesla

Акции Tesla на дополнительных торгах во вторник подорожали на 1,2%. С начала года капитализация компании выросла на 35,2%.

Напомним

«Минфин» писал, что Илон Маск уходит с должности генерального директора Twitter. Новая кандидатура уже найдена.

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