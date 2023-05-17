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17 мая 2023, 14:20 Читати українською

UBS оценил потери от поглощения Credit Suisse в $17 миллиардов

Группа UBS ожидает финансовый ущерб в размере около 17 миллиардов долларов от поглощения Credit Suisse. Об этом банк заявил в регулярной презентации, сообщает Reuters.

Группа UBS ожидает финансовый ущерб в размере около 17 миллиардов долларов от поглощения Credit Suisse.
Фото: delo.ua

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UBS оценивает негативное влияние корректировки справедливой стоимости активов и обязательств объединенной группы в $13 млрд. Также прогнозирует расходы в $4 млрд на потенциальные судебные процессы и регуляторные расходы, связанные с оттоком.

Однако UBS также подсчитал, что покупка Credit Suisse за долю ее балансовой стоимости зафиксирует единовременную прибыль от так называемого «отрицательного гудвилла» в размере $34,8 млрд.

Отрицательный гудвилл — термин, обозначающий выгодную сумму выплаченных денег, когда компания приобретает другую компанию или ее активы за значительно меньшую их справедливую рыночную стоимость.

Финансовая подушка поможет погасить потенциальный ущерб и может привести к увеличению прибыли кредитора во втором квартале, если UBS закроет операцию в следующем месяце, как было запланировано.

В UBS заявили, что оценки предварительные, и цифры могут существенно измениться позже.

«В финансовой информации отсутствует оценка резервов на реструктуризацию, поскольку они будут зарезервированы после закрытия сделки», — отметил аналитик Vontobel Андреас Вендитти.

Аналитики Jefferies подсчитали, что расходы на реструктуризацию, обеспечение судебных процессов и запланированное сворачивание непрофильного подразделения могут составить $28 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что холдинг UBS рассматривает варианты продаж швейцарского подразделения Credit Suisse, включая потенциальную сохранность инвестиционно-банковских операций этого подразделения при продаже остальных.

UBS приобрел Credit Suisse за $3,2 млрд в марте 2023 года. Банку грозило банкротство, потому швейцарские регулирующие органы организовали соглашение.

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Источник: Минфин
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