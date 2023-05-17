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17 мая 2023, 13:16 Читати українською

Швейцария арестовала $113 миллионов на счетах компаний Жеваго

Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициаром которых является экснардеп, олигарх Константин Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициаром которых является экснардеп, олигарх Константин Жеваго.
Фото: latifundist.com

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«Средства были арестованы на основании соответствующего определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении.

Бюро принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны.

Напомним

В рамках расследования уголовного производства Жеваго было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 У К Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

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Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости — оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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