Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициаром которых является экснардеп, олигарх Константин Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
Швейцария арестовала $113 миллионов на счетах компаний Жеваго
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«Средства были арестованы на основании соответствующего определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении.
Бюро принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны.
Напомним
В рамках расследования уголовного производства Жеваго было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209
На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.
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Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости — оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.
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