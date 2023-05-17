Национальный банк пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет магазина новыми памятными монетами. Об этом регулятор сообщил своим клиентам.
НБУ пополнил интернет-магазин новыми памятными монетами (список)
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«17 мая 2023 года в 10:00 будет пополнен ассортимент нумизматической продукции», — говорится в сообщении.
Новые памятные монеты
- Памятная монета из золота «Тарас Шевченко»
- Памятная монета из золота «Ласточкино гнездо»
- Памятная монета из золота «Мальва»
- Памятная монета из золота «Весы»
- Памятная монета из золота «Калина красная»
- Памятная монета из золота «Дева»
- Памятная монета из серебра «Год Петуха»
- Памятная монета из серебра «Скорник»
- Памятная монета из серебра «Параллельные брусья»
- Памятная монета из серебра «Змея»
- Памятная монета из серебра «Феодосий Печерский»
- Памятная монета из серебра «Мария Примаченко»
- Памятная монета из серебра «70 лет провозглашения Карпатской Украины»
- Памятная монета из серебра «Битва за Днепр» (к 70-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков)
- Памятная монета из серебра «Александр Богомолец»
- Памятная монета из серебра «70 лет Киевскому национальному торгово-экономическому университету»
- Памятная монета из серебра «Теленок» в сувенирной упаковке
- Памятная монета из нейзильбера «В единстве — сила» в сувенирной упаковке
- Памятная монета из нейзильбера «Ой у лузі червона калина» в сувенирной упаковке
- Набор из трех монет в сувенирной упаковке «Государственные символы Украины»
- Памятная медаль «100 лет со дня основания Украинского государственного банка»
- Памятная медаль «100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики»
- Памятная медаль «100 лет Национальной академии аграрных наук Украины».
Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская».
Источник: Минфин
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