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17 мая 2023, 12:36 Читати українською

НБУ пополнил интернет-магазин новыми памятными монетами (список)

Национальный банк пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет магазина новыми памятными монетами. Об этом регулятор сообщил своим клиентам.

Национальный банк пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет магазина новыми памятными монетами.
Фото: bank.gov.ua

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«17 мая 2023 года в 10:00 будет пополнен ассортимент нумизматической продукции», — говорится в сообщении.

Новые памятные монеты

  • Памятная монета из золота «Тарас Шевченко»
  • Памятная монета из золота «Ласточкино гнездо»
  • Памятная монета из золота «Мальва»
  • Памятная монета из золота «Весы»
  • Памятная монета из золота «Калина красная»
  • Памятная монета из золота «Дева»
  • Памятная монета из серебра «Год Петуха»
  • Памятная монета из серебра «Скорник»
  • Памятная монета из серебра «Параллельные брусья»
  • Памятная монета из серебра «Змея»
  • Памятная монета из серебра «Феодосий Печерский»
  • Памятная монета из серебра «Мария Примаченко»
  • Памятная монета из серебра «70 лет провозглашения Карпатской Украины»
  • Памятная монета из серебра «Битва за Днепр» (к 70-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков)
  • Памятная монета из серебра «Александр Богомолец»
  • Памятная монета из серебра «70 лет Киевскому национальному торгово-экономическому университету»
  • Памятная монета из серебра «Теленок» в сувенирной упаковке
  • Памятная монета из нейзильбера «В единстве — сила» в сувенирной упаковке
  • Памятная монета из нейзильбера «Ой у лузі червона калина» в сувенирной упаковке
  • Набор из трех монет в сувенирной упаковке «Государственные символы Украины»
  • Памятная медаль «100 лет со дня основания Украинского государственного банка»
  • Памятная медаль «100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики»
  • Памятная медаль «100 лет Национальной академии аграрных наук Украины».

Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
aleksandr555889
aleksandr555889
17 мая 2023, 13:09
#
В кропивницькому ні в Ощадбанку ні Укргазбанку не буває зовсім ніяких монет!
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 мая 2023, 13:50
#
Для этого есть интернет-магазин НБУ: https://coins.bank.gov.ua/
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