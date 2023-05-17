Курс валют на 17 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 17 мая, курс доллара на наличном рынке по покупке снизился на 5 копеек, а в продаже на 10 копеек. Евро в покупке подешевело на 10 копеек, а в продаже не изменилось.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 2 копейки. Курс евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,70 грн. Евро покупают за 40,60 грн., а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,55−37,63, евро — 41,00−41,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги евро проходят на уровне 39,69−40,08 грн/евро.

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