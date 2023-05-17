Бизнес ухудшил свои ожидания на ближайшие месяцы — опрос

Доля предприятий, планирующих рост производства в ближайшие три-четыре месяца, которая в ноябре-марте ежемесячно росла и за это время увеличилась с 17% до 60,1%, в апреле снизилась до 50,2%. Об этом заявила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузяков, опираясь на результаты опроса, передает Интерфакс-Украина .

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Что ждет бизнес

«Производственные показатели росли, и они, пожалуй, были лучшими за все время проведения опросов. Но в то же время ожидания на ближайшие месяцы стали не столь оптимистичными», — сказала она.

В апреле доля предприятий, работающих на полную мощность, достигла 8% против 5% в марте, а работающих почти на полную мощность (75−99%) выросла с 47% до 50%, в то время как вообще не работают 3% опрошенных.

Экспортная активность остается без существенных изменений.

Согласно результатам опроса, третий месяц подряд рейтинг помех для ведения бизнеса возглавил рост цен на сырье и материалы: эта проблема мешала 68% опрошенным, что соответствует показателю месячной давности.

На втором месте — трудности с перевозкой сырья или готовых товаров на территории Украины: это препятствие, как и в марте, указали 43% опрошенных.

Уменьшение спроса на продукцию коснулось 37% опрошенных, разрыв цепочек поставок помешал 33% предприятий, что на 9 п.п. меньше, чем месяцем раньше.

Как говорится в исследовании, в апреле предприятия также снизили оценку опасности работы с 31% до 25% (опрос прошел до начала волны ракетных обстрелов), что опустило этот фактор на седьмое место. При этом 85% респондентов и более в Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Винницкой областях по-прежнему считают опасную среду одним из главных препятствий.

Финансово-экономическая ситуация на предприятиях улучшается второй месяц подряд: доля тех, кто считает, что она улучшается, выросла с 41% до 50%, что ухудшается — снизилась до 30%, а что «ничего не изменилось» — увеличилась до 21%.

Неопределенность в двухлетней перспективе постепенно растет: 57,7% опрошенных затруднились спрогнозировать деятельность предприятия, в то время как месяцем ранее таких было на 1 п.п. меньше.

Доля предприятий, планирующих рост занятости, снизилась до 5,6% с 8,3% в марте, а намерена сократить количество работников на уровне 3,1%. Не ожидается изменений в занятости у 91,2% опрошенных, тогда как месяцем ранее этот показатель составил 88,3%.

Как проводили опрос

В опросе приняло участие 560 предприятий из 21 региона Украины. Опрос проходил с 17 по 30 апреля.

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