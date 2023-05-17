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17 мая 2023, 9:55 Читати українською

еРабота: Правительство предоставит бизнесу еще 77 миллионов гривен

323 украинца получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе «Власна справа» на 77 млн грн по итогам шестой волны подачи заявлений. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

323 украинца получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе «Власна справа» на 77 млн грн по итогам шестой волны подачи заявлений.
Фото: vesti.ua

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Сколько получили украинцы на развитие бизнеса

По результатам шестой в этом году волны подачи заявлений на микрогранты 323 украинца признаны победителями и они получат от государства финансовую поддержку на начало или расширение собственного дела на сумму 77 млн грн.

Всего с начала 2023 года микрогранты получат 1555 украинцев на почти 370 млн грн.

Кто получает микрогранты

Среди получателей микрогрантов шестой волны 58% женщин и 42% мужчин, 75% победителей имеют высшее образование. Больше всего из них из Львовской (60 человек), Киевской (42 человека), Ровенской (24 человека), Винницкой (20 человек), Ивано-Франковской (17 человек) областей и города Киева (36 человек).

Подавляющее большинство этих предпринимателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Читайте: «еРабота»: украинцы смогут получить до 250 000 грн на открытие бизнеса

Самые популярные сферы

Самые популярные сферы, в которых будут работать грантополучатели, являются:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 96 человек;
  • временное размещение и организация питания — 58 человек;
  • перерабатывающая промышленность — 46 человек.

Что известно о программе «Власна справа»

Напомним, по грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 тыс. до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создадут около 8 тысяч новых рабочих мест.

Читайте: Программа «5−7−9» для коммунальных предприятий

В этом году на программу «Власна справа» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс. микрогрантов.

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Источник: Минфин
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