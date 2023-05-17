еРабота: Правительство предоставит бизнесу еще 77 миллионов гривен

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Сколько получили украинцы на развитие бизнеса

По результатам шестой в этом году волны подачи заявлений на микрогранты 323 украинца признаны победителями и они получат от государства финансовую поддержку на начало или расширение собственного дела на сумму 77 млн грн.

Всего с начала 2023 года микрогранты получат 1555 украинцев на почти 370 млн грн.

Кто получает микрогранты

Среди получателей микрогрантов шестой волны 58% женщин и 42% мужчин, 75% победителей имеют высшее образование. Больше всего из них из Львовской (60 человек), Киевской (42 человека), Ровенской (24 человека), Винницкой (20 человек), Ивано-Франковской (17 человек) областей и города Киева (36 человек).

Подавляющее большинство этих предпринимателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

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Самые популярные сферы

Самые популярные сферы, в которых будут работать грантополучатели, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 96 человек;

временное размещение и организация питания — 58 человек;

перерабатывающая промышленность — 46 человек.

Что известно о программе «Власна справа»

Напомним, по грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 тыс. до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создадут около 8 тысяч новых рабочих мест.

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В этом году на программу «Власна справа» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс. микрогрантов.

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