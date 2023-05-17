В Госстате подсчитали, сколько Украина экспортировала товаров с начала года (инфографика)

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Экспорт и импорт товаров

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2023 года экспорт товаров составил $10 305 млрд, или 73,9% по сравнению с первым кварталом 2022 года, импорт — $15,699 млрд или 110,9%.

Отрицательное сальдо составило $5,4 млрд (в первом квартале 2022 года также было отрицательное сальдо — $208,0 млн).

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Наибольшее падение в отчетный период испытали объемы экспорта черных металлов — на 75,3% к показателям прошлого года.

Среди импортируемых товаров наибольший прирост зафиксирован в категории «электрические машины» (+48,2%).

В марте 2023 года по сравнению с февралем сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 1,1%, до $3,55 млрд, импорта — сократились на 3,9%, до $5,4 млрд.

Соответственно, сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте 2023 г. было отрицательным и составило $1,88 млрд. В феврале также отрицательное — $2,12 млрд.

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