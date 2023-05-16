Укрпочта выпустила аудиооткрытки с голосами украинских Героев: как купить

В рамках проекта «Борітеся — вже поборюєте» Укрпочта создала 12 аудиолистов с авторскими подписями, «говорящими» голосами современных украинских Героев. В их числе отважные бойцы, волонтеры, музыканты, журналисты, работники критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Что изображено на открытках

Отмечается, что на открытках есть QR-коды, которые приведут к аудиоистории героя или героини с изображения, а именно: командира полка «Азов» Дениса Прокопенко, волонтерки Таты Кеплер, бойчины Екатерины «Пташки» Полищук, журналиста Игоря Лаченкова, военного Александра Будька позывным «Терен», пилота-истребителя Вадима Ворошилова «Karaya» и других.

Кроме того, в серии есть открытки, посвященные тем, кто уже почти год держит оборону, как на фронте, так и в тылу, в частности, почтальонам, железнодорожникам, связистам и энергетикам.

«Запустили 12 лимитированных аудиолистов с авторскими подписями, „говорящими“ голосами современных украинских Героев, в проекте „Борітеся — вже поборюєте“. Подготовьтесь, каждая из них заставит вас плакать. Но обещаем, это будет от ощущения гордости, принадлежности и убеждения» еще «в самые темные времена. Их слова наполняют, поддерживают и пробуждают новую силу внутри вас», — отметил Игорь Смелянский.

Где купить

Приобрести аудиооткрытки с изображением героев можно в центральных отделениях Укрпочты и на сайте.

Стоимость одной открытки — 40 грн. Вся прибыль будет направлена на дроны для ВСУ.