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16 мая 2023, 18:03 Читати українською

Укрпочта выпустила аудиооткрытки с голосами украинских Героев: как купить

В рамках проекта «Борітеся — вже поборюєте» Укрпочта создала 12 аудиолистов с авторскими подписями, «говорящими» голосами современных украинских Героев. В их числе отважные бойцы, волонтеры, музыканты, журналисты, работники критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

В рамках проекта «Борітеся — вже поборюєте» Укрпочта создала 12 аудиолистов с авторскими подписями, «говорящими» голосами современных украинских Героев.

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Что изображено на открытках

Отмечается, что на открытках есть QR-коды, которые приведут к аудиоистории героя или героини с изображения, а именно: командира полка «Азов» Дениса Прокопенко, волонтерки Таты Кеплер, бойчины Екатерины «Пташки» Полищук, журналиста Игоря Лаченкова, военного Александра Будька позывным «Терен», пилота-истребителя Вадима Ворошилова «Karaya» и других.

Кроме того, в серии есть открытки, посвященные тем, кто уже почти год держит оборону, как на фронте, так и в тылу, в частности, почтальонам, железнодорожникам, связистам и энергетикам.

«Запустили 12 лимитированных аудиолистов с авторскими подписями, „говорящими“ голосами современных украинских Героев, в проекте „Борітеся — вже поборюєте“. Подготовьтесь, каждая из них заставит вас плакать. Но обещаем, это будет от ощущения гордости, принадлежности и убеждения» еще «в самые темные времена. Их слова наполняют, поддерживают и пробуждают новую силу внутри вас», — отметил Игорь Смелянский.

Где купить

Приобрести аудиооткрытки с изображением героев можно в центральных отделениях Укрпочты и на сайте.

Стоимость одной открытки — 40 грн. Вся прибыль будет направлена на дроны для ВСУ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
16 мая 2023, 18:35
#
Вроди ж недавно закон приняли, которым запрещено использовать тематику войны для заработка, или Укрпоште законы не писаны ?
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