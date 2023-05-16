Сколько средств из госбюджета идет на армию

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Деньги на армию

«В настоящее время 60% бюджета направлено на армию», — отметил нардеп в интервью агентству.

По его словам, львиная доля этих денег уходит на зарплаты военных, их обеспечение, вооружение, боекомплекты.

«Но вместе с тем, несмотря на войну, мы реформируемся и постепенно переходим на стандарты НАТО», — добавил Чернев.

В этом контексте он отметил, что некоторые стандарты нуждаются в дополнительном финансировании, а некоторые нуждаются в изменениях внутри Вооруженных сил или Министерства обороны.

В то же время, заместитель председателя парламентского комитета убежден, что Украина справится с адаптацией к стандартам НАТО собственным силам, без финансовой помощи от международных партнеров.

Напомним

По данным Министерства финансов, на денежное содержание военнослужащих направлено 289,7 млрд грн (в апреле — 73,7 млрд грн).

147,5 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки).