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16 мая 2023, 16:10 Читати українською

Сколько средств из госбюджета идет на армию

В настоящее время 60% государственного бюджета Украины направляется в армию. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета В Р по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает Укринформ.

В настоящее время 60% государственного бюджета Украины направляется в армию.
Фото: dw.com

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Деньги на армию

«В настоящее время 60% бюджета направлено на армию», — отметил нардеп в интервью агентству.

По его словам, львиная доля этих денег уходит на зарплаты военных, их обеспечение, вооружение, боекомплекты.

«Но вместе с тем, несмотря на войну, мы реформируемся и постепенно переходим на стандарты НАТО», — добавил Чернев.

В этом контексте он отметил, что некоторые стандарты нуждаются в дополнительном финансировании, а некоторые нуждаются в изменениях внутри Вооруженных сил или Министерства обороны.

В то же время, заместитель председателя парламентского комитета убежден, что Украина справится с адаптацией к стандартам НАТО собственным силам, без финансовой помощи от международных партнеров.

Напомним

По данным Министерства финансов, на денежное содержание военнослужащих направлено 289,7 млрд грн (в апреле — 73,7 млрд грн).

147,5 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки).

Источник: Минфин
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