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16 мая 2023, 13:24 Читати українською

Kernel Веревского уходит с Варшавской биржи

Компания Kernel Holding SA, крупнейший агрохолдинг Украины, подала заявку в Управление финансового надзора Польши для делистинга — прекращение свободного оборота акций на Варшавской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания Kernel Holding SA, крупнейший агрохолдинг Украины, подала заявку в Управление финансового надзора Польши для делистинга — прекращение свободного оборота акций на Варшавской фондовой бирже.
Фото: Forbes.ua

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Заявление компании

«Заявление подано в соответствии с решением правления компании от 13 апреля 2023 года об исключении акций компании по торгам на регулируемом рынке Варшавской фондовой биржи», — сказано в нем.

Заявка касается всех 84 млн акций компании.

Решение о делистинге Кернела связано с тем, что компания больше не видит для себя преимуществ от пребывания на Варшавской бирже.

Читайте: Веревский выкупил у миноритариев весь пакет акций Kernel

Компания Андрея Веревского Namsen Limited, являющаяся крупнейшим акционером Кернела, заявляла, что выход на биржу в 2007 году не принес агрохолдингу ожидаемых выгод.

После объявления о намерении осуществить делистинг Namsen Limited начала выкупать акции у других миноритариев, увеличив долю до 80% акций с правом голоса.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ranet
Ranet
16 мая 2023, 14:56
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Другими словами, раз в мирное время профит не получили, то преддверии убытков отчётность и вовсе лучше не показывать. Жаль, конечно. Компания знаковая, отрасль лидирующая, что уж про остальных говорить.
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