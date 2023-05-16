Kernel Веревского уходит с Варшавской биржи

Компания Kernel Holding SA, крупнейший агрохолдинг Украины, подала заявку в Управление финансового надзора Польши для делистинга — прекращение свободного оборота акций на Варшавской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

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Заявление компании

«Заявление подано в соответствии с решением правления компании от 13 апреля 2023 года об исключении акций компании по торгам на регулируемом рынке Варшавской фондовой биржи», — сказано в нем.

Заявка касается всех 84 млн акций компании.

Решение о делистинге Кернела связано с тем, что компания больше не видит для себя преимуществ от пребывания на Варшавской бирже.

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Компания Андрея Веревского Namsen Limited, являющаяся крупнейшим акционером Кернела, заявляла, что выход на биржу в 2007 году не принес агрохолдингу ожидаемых выгод.

После объявления о намерении осуществить делистинг Namsen Limited начала выкупать акции у других миноритариев, увеличив долю до 80% акций с правом голоса.

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