Курс валют на 16 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 16 мая, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже на 5 копеек.

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В обменниках доллар в покупке потерял 1 копейку, а в продаже подешевел на 3 копейки. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,35−37,80 грн. Евро покупают за 40,65 грн, а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,59−37,67, евро — 41,00−41,21 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,76−40,16 грн/евро.

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