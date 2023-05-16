Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины

Еврокомиссия 15 мая впервые подготовила экономический прогноз для Украины, который оказался удивительно положительным. Об этом сообщает «Европейская правда».

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Прогноз ЕК

«После падения примерно на 29% в прошлом году, украинская экономика, как ожидается, «увеличится на 0,6% в этом году и на 4,0% в 2024 году», — заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя данные.

По словам Джентилони, экономика Украины, на которую напала россия, оказалась «чрезвычайно устойчивой».

Впрочем, прогноз для Украины «подвержен чрезвычайной неопределенностью и в решающей степени зависит от развития войны», признает Еврокомиссия в своем весеннем отчете.

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Еврокомиссия отмечает, что ее прогнозная публикация впервые содержит обзор структурных особенностей экономики, последние показатели и перспективы для Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины, которым Совет Е С предоставил статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне и декабре 2022 года.

Напомним

МВФ в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: A Rocky Recovery) снова отказался от прогноза по Украине дальше текущего года, хотя в утвержденной в конце марта программе EFF он дал прогноз вплоть до 2027 года.

В апреле Национальный банк улучшил прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%.

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