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16 мая 2023, 10:44 Читати українською

Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины

Еврокомиссия 15 мая впервые подготовила экономический прогноз для Украины, который оказался удивительно положительным. Об этом сообщает «Европейская правда».

Еврокомиссия 15 мая впервые подготовила экономический прогноз для Украины, который оказался удивительно положительным.
Фото: focus.uа

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Прогноз ЕК

«После падения примерно на 29% в прошлом году, украинская экономика, как ожидается, «увеличится на 0,6% в этом году и на 4,0% в 2024 году», — заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя данные.

По словам Джентилони, экономика Украины, на которую напала россия, оказалась «чрезвычайно устойчивой».

Впрочем, прогноз для Украины «подвержен чрезвычайной неопределенностью и в решающей степени зависит от развития войны», признает Еврокомиссия в своем весеннем отчете.

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Еврокомиссия отмечает, что ее прогнозная публикация впервые содержит обзор структурных особенностей экономики, последние показатели и перспективы для Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины, которым Совет Е С предоставил статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне и декабре 2022 года.

Напомним

МВФ в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: A Rocky Recovery) снова отказался от прогноза по Украине дальше текущего года, хотя в утвержденной в конце марта программе EFF он дал прогноз вплоть до 2027 года.

В апреле Национальный банк улучшил прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+30
zevs1
zevs1
16 мая 2023, 11:16
#
Раз Еврокомиссия считает Украинскую экономику ((черезвычайно устойчивой, то принемайте её поскорей как часть европейской экономики.
Будет на одну устойчивую економику больше в Евросоюзе.
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