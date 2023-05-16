В ЕС одобрили покупку Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $69 миллиардов

Компания Microsoft получила от Еврокомиссии одобрение соглашения о приобретении компании Activision Blizzard. Об этом пишет The Verge .

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Регулятор ЕС установил, что в случае закрытия соглашения у Microsoft не будет стимула отказываться от распространения игр Activision для Sony.

Также отмечается, что даже если Microsoft решит вывести игры Activision с PlayStation, «это не нанесет существенного вреда конкуренции на рынке консолей».

Тем не менее регуляторы ЕС считают, что это приобретение может навредить конкуренции в сфере распространения компьютерных и консольных игр через облачные сервисы. Поэтому Еврокомиссия одобрила уступки, на которые пошла Microsoft в виде 10-летних лицензионных сделок конкурентам.

Читайте: В Британии заблокировали сделку Microsoft с разработчиком видеоигр Activision Blizzard на $68,7 миллиарда

Кроме того, потребители в ЕС получат бесплатную лицензию, которая позволит транслировать через «любые облачные сервисы потоковой передачи игр по своему выбору» все имеющиеся и будущие игры Activision Blizzard для ПК и консолей.

Теперь Microsoft должна справиться с противодействием регуляторов Великобритании и США, отмечает издание.

Предыстория

27 апреля Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) заблокировало соглашение американской компании Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard на $68,7 млрд.

18 января 2022 года корпорация Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, одного из самых известных в мире разработчиков и издателей игр. Сумма сделки составляет $68,7 млрд.