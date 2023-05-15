В первом квартале Укрпочта сократила убыток до 403,8 миллиона

В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года акционерное общество «Укрпочта» сократило убыток на 38%, или на 247,894 млн гривен, до 403,815 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Укрпочты, передают Українські Новини.

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Чистый доход Укрпочты в 1-м квартале увеличился на 24,8%, или на 551,319 млн гривен, до 2,78 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним

В 2022 год Укрпочта закончила с убытком в размере 1,258 млрд гривен против 183,6 млн гривен прибыли за 2021 год.

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По результатам 2022 года чистый доход компании уменьшился на 7,7%, или на 0,858 млрд гривен по сравнению с 2021 годом, до 10,323 млрд гривен.