Укрпочта обновила сервис переадресации отправлений.

Что известно

Услуга оплачивается при получении отправки в отделении конечной доставки посылки.

«В будущем будет доработана опция оплаты стоимости переадресации онлайн на сайте Укрпочты, и тогда это может делать не только получатель, но и отправитель», — отметили в пресс-службе.

Подать заявление на переадресацию можно на сайте Укрпочты в разделе Услуги/Переадресация отправки.

Для подачи заявления необходимо ввести трек номер отправки, индекс отделения для переадресации и номер телефона получателя почтовой отправки.

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