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8 мая 2023, 13:16 Читати українською

Укрпочта обновила сервис переадресации отправлений

Укрпочта обновила сервис переадресации отправлений. Услуга доступна для отправки «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта Документы». Стоимость 50 гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрпочты.

Укрпочта обновила сервис переадресации отправлений.
Фото: forbes.ua

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Что известно

Услуга оплачивается при получении отправки в отделении конечной доставки посылки.

«В будущем будет доработана опция оплаты стоимости переадресации онлайн на сайте Укрпочты, и тогда это может делать не только получатель, но и отправитель», — отметили в пресс-службе.

Подать заявление на переадресацию можно на сайте Укрпочты в разделе Услуги/Переадресация отправки.

Для подачи заявления необходимо ввести трек номер отправки, индекс отделения для переадресации и номер телефона получателя почтовой отправки.

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Источник: Минфин
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