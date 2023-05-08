Укрпочта обновила сервис переадресации отправлений. Услуга доступна для отправки «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта Документы». Стоимость 50 гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрпочты.
Укрпочта обновила сервис переадресации отправлений
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Что известно
Услуга оплачивается при получении отправки в отделении конечной доставки посылки.
«В будущем будет доработана опция оплаты стоимости переадресации онлайн на сайте Укрпочты, и тогда это может делать не только получатель, но и отправитель», — отметили в пресс-службе.
Подать заявление на переадресацию можно на сайте Укрпочты в разделе Услуги/Переадресация отправки.
Для подачи заявления необходимо ввести трек номер отправки, индекс отделения для переадресации и номер телефона получателя почтовой отправки.
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