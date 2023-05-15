В Гааге создадут реестр разрушений из-за войны РФ против Украины

В Гааге создадут специальный реестр разрушений, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла во время войны против Украины, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет « Интерфакс-Украина ».

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Реестр разрушений

По ее словам, во время саммита Совета Европы в Рейкьявике обсудят, как привлечь Россию к ответственности. Фон дер Ляен добавила, что поддерживает создание трибунала, чтобы «привести российские преступления агрессии в суд».

«Мы также решим о создании в Гааге реестра разрушений. Это будет первый шаг, но очень хороший в направлении российской компенсации», — сказала президент Еврокомиссии.

Напомним

По состоянию на февраль 2023 года по меньшей мере 2148 учреждений культуры и религии понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого Россией 24 февраля 2022 года.

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